Британские астрономы повысили шансы уничтожения Земли кометами-"кентаврами"

Как говорится в обзорной статье, опубликованной в журнале Astronomy & Geophysics, "кентаврами" астрономы называют группу небольших тел, орбиты которых находятся между Юпитером и Нептуном, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что до сих пор природа этих объектов была неясна — одни считали, что это могут быть выброшенные наружу объекты главного пояса астероидов, другие — что это кометы. Из-за смешения кометных и астероидных свойств они и получили имя в честь мифологических существ, "слепленных" из людей и коней.

Читайте такжеНа комете Чурюмова-Герасименко зафиксировали погодные явления

Американский инфракрасный телескоп WISE, работавший в космосе с декабря 2009 года по февраль 2011 года, пристально изучал эти объекты, и на основании полученных им снимков ученые из НАСА пришли к выводу, что они на самом деле являются кометами. По их оценкам, нам известны 95-97% "кентавров" и прочих крупных астероидов и комет, ни один из которых не представляет угрозы для Земли.

Дэвид Эшер (David Asher) из Арманской обсерватории (Великобритания) и его коллеги заявляют, что это на самом деле не так, опираясь на расчеты траекторий и типичное время пребывания "кентавров" в поясе между планетами-гигантами до тех пор, пока они не будут выброшены из него в результате гравитационных пертурбаций.

По словам астрономов, текущие оценки опасности, используемые НАСА, не учитывают того, что "кентавр" нестабильны по своей природе – их орбита быстро и хаотично меняется. Как показывают расчеты их траекторий, подобные астероидо-кометы могут приближаться к Земле каждые 30-100 тысяч лет, что делает их заметно более опасными, чем сегодня считает НАСА.

Читайте такжеNASA показало, как меняется космическая погода Солнечной системы (видео)

Их опасность для Земли заключается в том, что они представляют собой замороженные конгломераты из льда и достаточно крупных фрагментов астероидов, которые будут разбросаны по всему околоземному пространству в том случае, если "кентавр" проникнет во внутреннюю часть Солнечной системы и растает.

Эти обломки, как утверждают Эшер и его коллеги, могут представлять собой угрозу для жизни на нашей планете. В пользу этого говорит то, что многие знаменитые кратеры, связанные с массовыми вымираниями, появились на Земле одновременно с целым рядом других крупных кратеров, а также существование множества метеорных потоков, чьи микроастероиды когда-то были частью "кентавров" или обычных комет.

С другой стороны, вероятность этого крайне мала – как показывают расчеты британских астрономов, шансы на падение одного из таких небесных тел не превышают 0,7%, что говорит о том, что человечество может спать спокойно. Тем не менее, вероятность подобного катаклизма все же есть и ее следует учитывать при оценке астероидной угрозы, заключают авторы статьи.