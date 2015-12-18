Ученые доказали истинность выражения "от страха кровь стынет в жилах"

Такая реакция имеет смысл с точки зрения выживания: в ситуации сильного страха (за которым вполне может последовать кровопролитие) организм заранее готовится снизить кровопотери, сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал The BMJ.

Голландские ученые провели эксперимент с участием 24 здоровых добровольцев возрастом до 30 лет, набранных среди студентов, выпускников и сотрудников Лейденского университета. Им показали (с интервалом в неделю, но в одно и то же время суток) два фильма: ужастик и спокойное документальное кино. Оба фильма длились около полутора часов. 14 добровольцев сначала смотрели фильм ужасов, 10 начали с образовательной картины.

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Перед и после каждого просмотра у участников эксперимента брали анализ крови - на предмет маркеров свертывания. Кроме того, добровольцы оценивали степень испытанного от фильмов ужаса по десятибалльной шкале.

Как и ожидали ученые, хоррор получил значительно больше очков. Однако важнее то, что уровень антигемофильного глобулина (фактор свертывания крови VIII) при просмотре фильма ужасов вырос у 57% добровольцев (при просмотре документального кино - лишь у 14%). Содержание фактора свертывания крови VIII упало у 86% людей после просмотра документального кино и лишь у 43% после фильма ужасов.

Таким образом, от острого страха кровь действительно начинает "стыть в жилах". Тем не менее этот процесс не доходит до образования тромбов(патологических сгустков крови) и не влияет на концентрацию других белков, отвечающих за свертываемость крови.

Хотя данный эксперимент был проведен без серьезной научной цели, ученые допускают, что более интенсивное свертывание крови в состоянии ужаса готовит организм человека к будущим ранениям и пытается предотвратить большие потери крови.