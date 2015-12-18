Ученые лабораторно доказали возможность гелиевых дождей на Сатурне

Об этом на заседании Американского геофизического союза в Сан-Франциско рассказал Гилберт Коллинз из Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии, передает Лента.ру со ссылкой на Science News.

Дождь на Сатурне представляет собой явление, при котором смесь из жидких водорода и гелия разделяется на компоненты подобно тому, как фрагментируется смесь из воды и масла. При этом гелий из верхних слоев планеты мигрирует в нижние, что и представляет собой дождь на Сатурне. Результаты ученых показывают диапазон температур и давлений, при которых начинается дождь.

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Теории предсказывали существование гелиевых дождей на Сатурне с середины 1970-х годов, но их до сих пор экспериментально не наблюдали. С этой целью ученые в лаборатории лазерной энергетики Рочестерского университета в Нью-Йорке имитировали условия в глубинах Сатурна. Физики при помощи лазера OMEGA заставили смесь из водорода и гелия, расположенную между двумя алмазами, выделить жидкий гелий.

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Этого ученым удалось добиться благодаря сжатию смеси ударной волной от алмаза, на который действовало лазерное излучение. Сжатие привело к появлению в смеси структур с определенными плотностями и температурами, получение и описание которых составляет главное достижение ученых. По словам ученых, достижение этого результата заняло пять лет экспериментов и 300 лазерных выстрелов.

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Разделение водорода и гелия (фазовый переход в интервалах между температурами 3 тысячи и 30 тысяч кельвинов и давлениях 30 и 300 гигапаскалей) может произойти раньше, чем полагали физики. Это позволило ученым предположить, что гелиевые дожди могут присутствовать не только на Сатурне, но и на более теплом соседе газового гиганта — Юпитере.

Некоторые ученые отмечают, что исследование физиков требует проверки. Сара Стюарт из Калифорнийского университета в Дэвисе отметила, что эксперименты на Z-машине могут смоделировать гелиевые дожди на Сатурне. Дэвид Стивенсон, выдвинувший идею гелиевых дождей, полагает, что станция Juno (Jupiter Polar Orbiter), которая достигнет орбиты Юпитера в 2016 году, позволит прояснить ситуацию о дождях на этом газовом гиганте.