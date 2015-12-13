Готовящуюся к запуску ракету-носитель "Союз" установили на стартовой площадке космодрома Байконур (фоторепортаж)

Утром в воскресенье состоялся вывоз ракеты-носителя с пристыкованным кораблем из монтажно-испытательного корпуса (МИК), сообщает РИА Новости.

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Согласно сообщению, корабль доставит на Международную космическую станцию новый экипаж в составе Юрия Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (NASA), а также Тимоти Пика (Европейской космическое агентство). На борту МКС их ожидают Михаил Корниенко и Сергей Волков (Роскосмос) и Скотт Келли (NASA).