Готовящуюся к запуску ракету-носитель "Союз" установили на стартовой площадке космодрома Байконур (фоторепортаж)
13:55, 13 декабря 2015Наука и IT
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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-19М" установлена на первой "Гагаринской" стартовой площадке космодрома Байконур.
REUTERS
Утром в воскресенье состоялся вывоз ракеты-носителя с пристыкованным кораблем из монтажно-испытательного корпуса (МИК), сообщает РИА Новости.
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Согласно сообщению, корабль доставит на Международную космическую станцию новый экипаж в составе Юрия Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (NASA), а также Тимоти Пика (Европейской космическое агентство). На борту МКС их ожидают Михаил Корниенко и Сергей Волков (Роскосмос) и Скотт Келли (NASA).
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