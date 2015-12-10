Японская станция Akatsuki передала на Землю снимки Венеры (фото)

Это произошло впервые после успешного выхода станции на орбиту Венеры. Об этом сообщается на сайте Японского аэрокосмического агентства, передает Lenta.ru

На орбиту станция Akatsuki вышла 7 декабря 2015 года. Вокруг планеты она движется по сильно вытянутой орбите с перицентром в 400 километров и апоцентром в 440 тысяч километров. Период обращения станции вокруг планеты равняется 14 суткам и 14 часам.

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Научное оборудование, установленное на станции, включает в себя ультрафиолетовую камеру, длинноволновую инфракрасную камеру, а также 1-микроволновую и 2-микрометроволновую камеры. Основным назначением Akatsuki является исследование атмосферы Венеры.

Маневры, проведенные в 2010 году, не позволили Akatsuki выйти на расчетную орбиту. Станция была запущена 21 мая 2010 года с космодрома Танегасима при помощи ракеты H-IIA. Стоимость миссии Akatsuki оценивается в 210 миллионов долларов.