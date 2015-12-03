В Японии разработали первый в мире смартфон, который можно мыть

По словам авторов, устройство пригодится для использования в самых разных ситуациях, включая купание в ванне, передает Lenta.ru со ссылкой на портал The Verge. В Kyocera отмечают, что сенсорный дисплей гаджета работает даже в намоченном состоянии. Корпус смартфона сделают устойчивым к царапинам. В дополнение к аппарату предлагается приобрести подставку в виде резиновой уточки.

Устройство работает на Android 5.1. Его оснастили 13-мегапиксельной камерой и экраном с диагональю 5 дюймов и максимальным разрешением 1280 на 720 пикселей. Емкость встроенного аккумулятора составит 3000 миллиампер-часов. Смартфон появится в продаже в Японии 11 декабря, его будет эксклюзивно продавать оператор KDDI. Стоимость новинки - чуть более 57 тыс. иен (10 944 грн по курсу НБУ на 3 декабря).