Ученые изобрели Wi-Fi-зарядку для гаджетов

Исследователи с помощью нового прибора смогли зарядить батарею фотоаппарата. Отмечается, что на зарядку 41% батареи ушло почти 2,5 часа. Причем этот способ совершенно безопасен для человека, передает Росбалт.

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Между тем, технология, которую назвали Power Over Wi-Fi, еще не достаточно развита. Пока с ее помощью можно заряжать лишь небольшие батареи. Для зарядки смартфонов или ноутбуков мощности роутера не хватает.

Однако ученые заявляют, что после небольшой модернизации устройство будет способно заряжать любые гаджеты.