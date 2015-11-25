Ученые изобрели Wi-Fi-зарядку для гаджетов
13:32, 25 ноября 2015Наука и IT
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Wi-Fi, помимо интернета, может раздавать еще и электричество. Об этом заявили американские ученые, которые изготовили прототип беспроводной зарядки для гаджетов от Wi-Fi-роутера.
REUTERS
Исследователи с помощью нового прибора смогли зарядить батарею фотоаппарата. Отмечается, что на зарядку 41% батареи ушло почти 2,5 часа. Причем этот способ совершенно безопасен для человека, передает Росбалт.
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Между тем, технология, которую назвали Power Over Wi-Fi, еще не достаточно развита. Пока с ее помощью можно заряжать лишь небольшие батареи. Для зарядки смартфонов или ноутбуков мощности роутера не хватает.
Однако ученые заявляют, что после небольшой модернизации устройство будет способно заряжать любые гаджеты.
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