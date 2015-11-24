Вокруг Марса появится аналог сатурнианских колец - ученые

01:59, 24 ноября 2015
Наука и IT
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Планетологи из США спрогнозировали появление в недалеком будущем у Марса аналога сатурнианских колец. 

NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature Geoscience, пишет Лента.ру.

Согласно проведенному учеными моделированию, через примерно 20-40 миллионов лет Фобос (один из двух спутников) разрушится. Мелкие осколки спутника сформируют плотное кольцо вокруг Марса, которое будет существовать до ста миллионов лет.

Сценарий формирования кольца у Марса / Benjamin A. Black, Tushar Mittal / Nature Geoscience

Разрушение спутника обусловлено его рыхлой внутренней структурой (он имеет внутри полости, которые составляют примерно четверть от его общего объема) и произойдет под действием гравитационного притяжения Марса.

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Ранее УНИАН сообщал, что Фобос - один из двух спутников Марса - постепенно разрушается и полностью прекратит свое существование примерно через 30-50 млн лет.

Гипотеза разрушения Фобоса под воздействием гравитационных сил Марса не нова, однако команде ученых удалось подтвердить ее с помощью компьютерного моделирования, получив при этом уточненные данные.

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Ученые считают, что многочисленные трещины на поверхности Фобоса появились в результате постоянной деформации этого небесного тела, имеющего непрочное пористое строение.

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