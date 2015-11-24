Вокруг Марса появится аналог сатурнианских колец - ученые

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature Geoscience, пишет Лента.ру.

Согласно проведенному учеными моделированию, через примерно 20-40 миллионов лет Фобос (один из двух спутников) разрушится. Мелкие осколки спутника сформируют плотное кольцо вокруг Марса, которое будет существовать до ста миллионов лет.

Разрушение спутника обусловлено его рыхлой внутренней структурой (он имеет внутри полости, которые составляют примерно четверть от его общего объема) и произойдет под действием гравитационного притяжения Марса.

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Ранее УНИАН сообщал, что Фобос - один из двух спутников Марса - постепенно разрушается и полностью прекратит свое существование примерно через 30-50 млн лет.

Гипотеза разрушения Фобоса под воздействием гравитационных сил Марса не нова, однако команде ученых удалось подтвердить ее с помощью компьютерного моделирования, получив при этом уточненные данные.

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Ученые считают, что многочисленные трещины на поверхности Фобоса появились в результате постоянной деформации этого небесного тела, имеющего непрочное пористое строение.