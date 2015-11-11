NASA: один из спутников Марса разрушится примерно через 40 миллионов лет

Об этом сообщила во вторник группа экспертов NASA в докладе, представленном на ежегодном заседании Американского астрономического общества в Нэшнл-Харбор (штат Мэриленд), передает ТАСС.

"Мы думаем, что Фобос уже начал разваливаться, и первые признаки этого заключаются в бороздах на его поверхности", - заявил сотрудник Центра полетов имени Годдарда Терри Херфорд, руководивший научным исследованием. Он отметил, что гипотеза разрушения Фобоса под воздействием гравитационных сил Марса не нова, однако его команде удалось подтвердить ее с помощью компьютерного моделирования, получив при этом уточненные данные.

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Ученые считают, что многочисленные трещины на поверхности Фобоса появились в результате постоянной деформации этого небесного тела, имеющего непрочное пористое строение. Дополнительным доказательством этой теории служит тот факт, что на спутнике Красной планеты, напоминающем при ближайшем рассмотрении сморщенное сухое яблоко, можно обнаружить как старые, так и сравнительно новые борозды, оставленные приливными силами.

По подсчетам NASA, Фобос, имеющий форму эллипсоида размером 26,822,418,4 км, вращается вокруг Марса, находясь от него в среднем на расстоянии всего 6 тыс. км. Столь "близких отношений" со своей планетой нет ни у одного спутника в Солнечной системе. Под воздействием притяжения Фобос приближается к Марсу на два метра в столетие и примерно через 40 млн лет должен развалиться на части.

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Фобос, как и второй спутник Марса - Деймос, был открыт американским астрономом Асафом Холлом в 1877 году, который назвал их в честь двух сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Их имена переводятся как "страх" и "ужас". NASA планирует осуществить первый пилотируемый полет на Красную планету в середине 2030-х годов и не исключает, что прежде попытается осуществить посадку корабля на Фобос или Деймос.