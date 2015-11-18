Гигабайт за несколько секунд: в Британии запустили сеть 5G
18:16, 18 ноября 2015Наука и IT
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Британская компания Gigaclear в тестовом режиме начала подключать абонентов к сверхскоростной широкополосной сети пятого поколения (5G). Об этом сообщается на сайте оператора.
В Британии запустили сеть пятого поколения / hungryshark.ru
По информации Gigaclear, скорость загрузки данных в ее сети в 200 раз превышает средние показатели по Британии — например, скачивание видео весом полтора гигабайта займет у абонентов около шести секунд.
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Опробовать новые скорости пока что может лишь небольшое число абонентов. Среди них представители крупного и среднего бизнеса, а также ряд домовладений в английском графстве Оксфордшир, передает Lenta.ru.
Активно подключать клиентов к новым сетям оператор начнет с января 2016 года.
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