Гигабайт за несколько секунд: в Британии запустили сеть 5G

По информации Gigaclear, скорость загрузки данных в ее сети в 200 раз превышает средние показатели по Британии — например, скачивание видео весом полтора гигабайта займет у абонентов около шести секунд.

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Опробовать новые скорости пока что может лишь небольшое число абонентов. Среди них представители крупного и среднего бизнеса, а также ряд домовладений в английском графстве Оксфордшир, передает Lenta.ru.

Активно подключать клиентов к новым сетям оператор начнет с января 2016 года.