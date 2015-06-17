Гигабайт за несколько секунд: в Южной Корее запускают рекордно быструю беспроводную сеть

Работа системы Giga-LTE основана на объединении технологий LTE и Wi-Fi. Утверждается, что пропускная способность такого гибридного соединения может достигать 1,17 Гбит/с.

Для сравнения: наиболее передовые мобильные сети LTE Advanced теоретически способны обеспечивать скорость до 450 Мбит/с, но на практике данный показатель значительно ниже, сообщает 3dnews.ru.

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KT оперирует в Корее примерно 200 000 базовых станций LTE и приблизительно 140 000 хотспотов Wi-Fi. Таким образом, рассчитывает компания, услуга Giga-LTE будет доступна большинству жителей страны.

Отмечается, что в сети Giga-LTE абоненты смогут загружать фильмы в формате ультравысокого разрешения (UHD) размером в 18 Гбайт всего за две с небольшим минуты. А на скачивание музыкальной подборки размером 3 Гбайт уйдёт всего 20 секунд.

Уже со следующей недели воспользоваться системой Giga-LTE смогут владельцы флагманских смартфонов Samsung Galaxy S6 и S6 Edge (после обновления ПО). В течение последующих месяцев сервис станет доступен и на других мобильных устройствах.