Американский космический аппарат передал первые снимки Марса (фото)

Американский космический аппарат Phoenix передал первые снимки Марса. Об этом сообщает сегодня сайт NASA.

Космический аппарат Phoenix совершил посадку на Марсе в ночь на понедельник. Он стартовал с мыса Канаверал во Флориде в августе 2007 года. За девять месяцев «Феникс» проделал путь в 679 млн километров.

На Марсе космический робот проведет три месяца. Основная цель экспедиции – исследование грунта и ледяной корки, что поможет узнать, будет ли планета когда-нибудь пригодна для жизни.

Газета.ру