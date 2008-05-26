Американский космический аппарат передал первые снимки Марса (фото)
09:06, 26 мая 2008Наука и IT
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«Феникс» проделал путь в 679 млн км
|Фото Reuters
Космический аппарат Phoenix совершил посадку на Марсе в ночь на понедельник. Он стартовал с мыса Канаверал во Флориде в августе 2007 года. За девять месяцев «Феникс» проделал путь в 679 млн километров.
На Марсе космический робот проведет три месяца. Основная цель экспедиции – исследование грунта и ледяной корки, что поможет узнать, будет ли планета когда-нибудь пригодна для жизни.
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