Продажи новых iPhone подскочили до нового рекорда
Apple обновил рекорд продаж новых устройств iPhone — в первый уик-энд продаж компания реализовала 13 млн iPhone 6s и iPhone 6s Plus.
Предыдущий рекорд компании по продажам iPhone в первые дни составлял 10 млн устройств.
О новом рекорде продаж нового iPhone говорится в сообщении компании. Глава компании Тим Кук охарактеризовал результаты продаж как «феноменальные» и отметил, что продажи нового iPhone «оставили далеко позади все ранее установленные рекорды в истории», сообщает РБК.
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В сообщении компании отмечается, что продажи, зафиксированные на дату 26 сентября (суббота), будут включены в результаты Apple по итогам четвертого квартала 2015 финансового года, а продажи, зафиксированные на дату 27 сентября (воскресенье), будут включены в результаты Apple по итогам первого квартала 2016 финансового года.