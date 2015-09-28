Продажи новых iPhone подскочили до нового рекорда

Предыдущий рекорд компании по продажам iPhone в первые дни составлял 10 млн устройств.

О новом рекорде продаж нового iPhone говорится в сообщении компании. Глава компании Тим Кук охарактеризовал резуль​таты продаж как «феноменальные» и отметил, что продажи нового iPhone «оставили далеко позади все ранее установленные рекорды в истории», сообщает РБК.

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В сообщении компании отмечается, что продажи, зафиксированные на дату 26 сентября (суббота), будут включены в результаты Apple по итогам четвертого квартала 2015 финансового года, а продажи, зафиксированные на дату 27 сентября (воскресенье), будут включены в результаты Apple по итогам первого квартала 2016 финансового года.