Определены страны с лучшим соотношением между работой и личным временем

Лидером рейтинга ОЭСР стала Дания, набрав 9,8 пункта. Секрет успеха этой страны - в короткой рабочей неделе. Кроме того, в Дании создана рабочая среда, благоприятная для тех, кто стремится подольше побыть с семьей. Только 2% сотрудников с полной занятостью отдают работе очень много времени (термин в исследовании, обозначающий 50 рабочих часов в неделю и более).

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Датчане также пользуются обширной государственной поддержкой семей и лиц с маленькими детьми. Дания тратит на семейные пособия более 4% ВВП, что почти вдвое больше, чем в среднем по странам ОЭСР.

На втором месте расположилась Испания с 9,3 пункта. У испанцев, как и у датчан, достаточно много времени на пребывание с семьей, однако испанцы чаще задерживаются на работе. Сотрудники в Испании посвящают личным делам 16,1 часа, или 67% дня, при этом 8% работающих испанцев трудятся подолгу.

У Испании один из самых низких показателей рождаемости в Европе и плохой (хотя и улучшающийся) уровень женской занятости. У датчан в этой области наблюдается куда большее гендерное равенство.

Третье место заняли Нидерланды (8,8). Очень много времени на работе проводят только 0,5% голландцев. В среднем работающие жители Страны тюльпанов тратят на себя и свои семьи по 15,4 часа в день.

Высокий уровень гендерного равенства означает, что мужчины и женщины удачно делят обязанности, а семьи пользуются щедрыми государственными пособиями.

Четвертая Бельгия (8,8). Здесь рискуют перетрудиться только 5% работающих. Жители страны пользуются гибкими рабочими графиками, которые позволяют тратить много времени на себя и своих близких.

На пятом месте Норвегия (8,7). Норвежцы имеют возможность созерцать фьорды или заниматься другими приятными личными делами 15,6 часа в день. Очень много работают тут только 3% трудоспособного населения.

Также в рейтинг вошли Швеция (8,1), и Германия (8) и Россия (7,9).