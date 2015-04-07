Microsoft создаст рабочие места для аутистов

Microsoft в мае запустит программу по созданию рабочих мест для аутистов. Об этом сообщила в официальном блоге компании вице-президент корпоративного отделения Мари Эллен Смит (Mary Ellen Smith.), передает Lenta.ru.

В рамках пилотной программы планируется нанять сотрудников с упомянутым выше заболеванием на полный рабочий день в штаб-квартиру Microsoft в Редмонде. Отмечается, что аутисты помогут разнообразить возможности компании за счет их способностей к запоминанию информации, вниманию к деталям и математическим способностям при работе с электронными таблицами или кодом.

В сообщении отмечается, что Смит является матерью ребенка-аутиста. Программа была приурочена к очередному Дню распространения информации о заболевании аутизмом, отмечаемому 2 апреля.

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По сообщению ресурса The Huffington post сначала будет нанято десять человек. Уже сейчас в Microsoft один процент вакансий (примерно тысяча рабочих мест) доступны людям с ограниченными возможностями, но они не требуют высокой квалификации: работа на мероприятиях, обслуживание в кафе и перемещение грузов.

Программа запущена с помощью датской компании Specialisterne, которая занимается интеграцией аутистов в обществе. В 2013 году о подобной совместной инициативе объявила компания SAP, немецкий производитель корпоративного ПО. Он запланировала принять на работу около 650 аутистов (что составляет примерно 1 процент от числа ее сотрудников).

Аутисты испытывают трудности в общении с людьми, но вместе с тем могут обладать рядом других преимуществ — например, высокой концентрацией, способностями быстро запоминать большие объемы текстов и быстро считать.