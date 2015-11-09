Ученые объяснили желание людей работать во время болезни

Результаты своего исследования авторы опубликовали в Journal of Occupational Health Psychology, передает Lenta.ru. Как выяснилось, заболевшие сотрудники идут трудиться из-за высоких требований работодателя, стресса и отсутствия гарантий занятости при потере работы.

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Такое поведение авторы сравнивают с презентеизмом - ситуацией, когда работник проводит на своем месте большее время, чем это указано в условиях трудового соглашения. Как правило, это происходит из-за болезни, вследствие которой человек не справляется со своими обязанностями и задерживается на работе.

Однако, как отмечается, с презентеизмом может быть связано не только плохое самочувствие работника, но и его высокая мотивация и корпоративная солидарность.

Согласно данным исследования, если работодатель идет навстречу подчиненным в вопросе отгулов и медицинских выплат по состоянию здоровья, показатели эффективности их работы значительно повышаются.

В своей работе ученые проанализировали данные 61 исследования, включающего материалы более 175 тыс. респондентов из 34 стран мира. С их помощью авторы разработали соответствующую аналитическую модель для выявления основных причин презентеизма и прогулов.

Основные потери работодателей из-за временной нетрудоспособности сотрудников связаны не с их отсутствием на работе, а с неэффективным присутствием. Так, экономический ущерб от презентеизма в Великобритании превышает $22 млрд в год. Ученые надеются, что их анализ позволит работодателям повысить эффективность труда сотрудников.