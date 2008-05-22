Конгресс США запретил астронавтам находиться на Луне постоянно

Профильный подкомитет по космосу и аэронавтике палаты представителей конгресса США единогласно утвердил законопроект о бюджете НАСА на 2009 год, включив в него требование, запрещающее постоянное присутствие людей на космической базе на Луне.

"В процессе работы по созданию лунного аванпоста НАСА не должно вырабатывать никаких планов, которые требовали бы постоянного присутствия человека на лунной базе для поддержания ее работоспособности. Любой такой аванпост должен функционировать, как обитаемый объект, способный работать в дистанционном или автономном режиме в течение длительных периодов времени", - цитирует документ РИА "Новости".

Законопроект предусматривает, что американский сегмент лунной базы должен носить имя первого человека, ступившего на поверхность Луны, американского астронавта Нила Армстронга.

Конгрессмены также поручили НАСА "для поддержки деятельности лунного аванпоста максимально использовать коммерческие услуги".

Кроме того, в законопроект включено положение о том, что США должны подключить к своему проекту освоения Луны и другим проектам зарубежные государства.

"Конгресс считает, что президент США должен пригласить друзей и союзников Америки участвовать в долгосрочной международной инициативе под руководством США по расширению присутствия человека и роботов в солнечной системе, включая исследование и освоение Луны, находящихся вблизи Земли астероидов, точек Лагранжа, а впоследствии также Марса и его спутников", - подчеркивается в законопроекте.

Положения о базе на Луне и международном сотрудничестве в космосе являются отдельным разделом бюджетного законопроекта, в котором общие расходы НАСА на 2009 год утверждены в размере 19 миллиардов 210 миллионов долларов, что на 11% больше, чем бюджет НАСА в текущем 2008 году.