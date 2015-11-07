Ученые продолжают искать инопланетные цивилизации у звезды KIC 8462852

Хотя за две недели наблюдений радиотелескоп Allen Telescope Array не нашел вокруг звезды KIC 8462852 излучения, характерного для высокоразвитой инопланетной цивилизации, ученые не теряют надежды найти объяснение странному свечению небесного тела — с помощью гораздо более мощного радиотелескопа Грин-Бэнк. Об этом сообщает Popular Science.

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Поведение звезды KIC 8462852 из созвездия Лебедя привлекло внимание научной общественности в октябре 2015 года, передает Lenta.ru.

Данные с космической обсерватории Kepler показали, что ее светимость резко и нерегулярно падает и возрастает на протяжении последних нескольких лет. Этот процесс нельзя объяснить движением экзопланеты по ее орбите. В настоящее время основной гипотезой ученых остается прохождение мимо звезды облака комет.

Кроме того, астрономы в качестве последней гипотезы не исключают, что сдвиги в светимости вызывают гигантские структуры, созданные инопланетной цивилизацией (например, группа коллекторов световой энергии). Эта возможность и привлекла внимание экспертов проекта SETI («Поиск внеземного разума»), которые направили на звезду KIC 8462852 радиотелескоп Allen Telescope Array.