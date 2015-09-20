Тест Тьюринга оказался "не по зубам" искусственному интеллекту

Чатбот по имени Роуз стал победителем ежегодного соревнования в сфере искусственного интеллекта в Британии - премии Лёбнера, которая проходила в особняке Блетчли-Парк в графстве Бакингемшир в центре Англии, сообщает ВВС.

В ходе конкурса компьютерам нужно пройти тест Тьюринга, то есть убедить человека, что он общается с другим человеком, а не компьютером. Ни один компьютер не смог пройти этот тест, но чатбот Роуз оказался самым убедительным.

При этом создатель чатбота Брюс Уилкокс не получит основного приза в 100 тысяч долларов. Призовой фонд, предназначенный для того, чья разработка успешно пройдет тест Тьюринга, остается нетронутым с 1991 года.

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Тест Тьюринга был разработан британским математиком Аланом Тьюрингом, работавшим в Правительственной школе кодов и шифров в Блетчли-парке во времена Второй мировой войны. Тьюринг разработал теоретическую базу для машины Bombe, использованной для взлома немецкой шифровальной машины "Энигма".