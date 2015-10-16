NASA опубликовало фотографию корональной дыры на Солнце
02:22, 16 октября 2015Наука и IT
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NASA опубликовало фотографию обширной корональной дыры на Солнце.
Снимок был получен 10 октября с помощью Solar Dynamics Observatory. Кликните по изображению для увеличения / NASA/SDO
Об этом сообщается на сайте NASA.
Темная область в верхней части Солнца на снимке - это магнитное поле солнца, из которого происходит корональный выброс масс в космос.
Снимок был получен 10 октября с помощью Обсерватории солнечной динамики.
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Отмечается, что солнечный ветер, исходящий из этой корональной дыры, стал причиной магнитных бурь около Земли и стал причиной нескольких полярных сияний, которые можно было наблюдать ночью.
Ранее УНИАН сообщал, что обсерватория солнечной динамики сделала фото солнечной вспышки среднего класса, которая достигла своего максимума 28 сентября.
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