NASA опубликовало фотографию корональной дыры на Солнце

Об этом сообщается на сайте NASA.

Темная область в верхней части Солнца на снимке - это магнитное поле солнца, из которого происходит корональный выброс масс в космос.

Снимок был получен 10 октября с помощью Обсерватории солнечной динамики.

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Отмечается, что солнечный ветер, исходящий из этой корональной дыры, стал причиной магнитных бурь около Земли и стал причиной нескольких полярных сияний, которые можно было наблюдать ночью.

Ранее УНИАН сообщал, что обсерватория солнечной динамики сделала фото солнечной вспышки среднего класса, которая достигла своего максимума 28 сентября.