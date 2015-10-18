Стали известны цены на официальные новые iPhone в Украине

Соответственно, подешевели предыдущие версии iPhone – 6 и 6 Plus, передает AIN.UA.

Отмечается, что онлайн-магазин Rozetka опубликовал цены на «яблочные» смартфоны, которые также подтвердил официальный дистрибьютор iPhone в Украине – компания ASBIS.

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Минимальная стоимость iPhone 6s – 20 тыс. 999 грн, а iPhone 6s Plus – 24 тыс. 699 грн. Столько покупатели должны выложить за смартфоны с памятью 16 ГБ.

Новые цены на iPhone 6 – 16 тыс. 999 грн за версию на 16 ГБ и 20 тыс. 999 грн за 64 ГБ. iPhone 6 Plus на 16 Гб теперь стоит 20 тыс. 999 грн, а на 64 ГБ – 23 тыс. 999 грн.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple обновил рекорд продаж новых устройств iPhone - в первый уик-энд продаж компания реализовала 13 млн iPhone 6s и iPhone 6s Plus.