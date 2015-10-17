Apple заплатит $234 миллиона за нарушение патента

Истцом в деле о нарушении патентных прав выступал фонд выпускников Висконсинского университет в Мэдисоне, требовавший от Apple компенсации ущерба в $400 млн за использование принадлежащего ему технологического решения из области архитектуры микрочипов, передает Би-би-си. В частности эта технология была использована в новом процессоре А9 в телефонах iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Она позволяет процессорам долго работать без скачков температуры и снижения эффективности.

Читайте такжеApple удалила некоторые приложения из-за угрозы безопасности пользователейПо словам представителей университета, они обращались к Apple с предложением договориться о лицензионной сделке, но компания на переговоры не шла. В 2008 году университет подал иск за нарушение тех же патентов на компанию Intel. Тогда сторонам удалось уладить дело, не доводя до суда.

На прошлой неделе Apple вновь была названа наиболее дорогим брендом в мире, чему поспособствовал вывод на рынок ее смарт-часов, а также смартфона iPhone 6S.