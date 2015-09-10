Apple презентовала первое видео о новом iPhone 6s

Соответствующую видеозапись обнародовали на YouTube-канале Apple.

На видео можно увидеть все преимущества нового смартфона: дополнительные действия (так называемые peek и pop), если сильно нажать на экран, дисплей-вспышку для фронтальной камеры и розовый корпус.

Как сообщал УНИАН, вчера в Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium состоялась презентация новых iPhone 6s и 6s plus. Они получили функции для селфи, упрощенного просмотра контента, а также мощную фотокамеру.

iPhone 6s и iPhone 6s plus также оснащены 5-мегапиксельной фронтальной камерой

Также сообщается, что кнопка нового iPhone реагирует на отпечаток пальца вдвое быстрее.