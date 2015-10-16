Граждан Британии назвали главными аэрофобами Европы

В опросе приняли участие 4 тыс. европейцев, которые летают в отпуск за рубеж, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. На втором месте оказались представители Испании (21% опрошенных). В Португалии боятся летать 20%. Среди жителей Германии каждый пятый признался в своей аэрофобии (18%).

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При этом специалисты утверждают, что британцы попали на первое место лишь потому, что при опросе они были гораздо честнее других участников исследования.

Респондентов также спрашивали, какие эмоции вызывают у них сообщения об авиакатастрофах. Более трети жителей Туманного Альбиона (33%) признались, что именно подобные новости являются причиной их страхов. Также на появление фобии оказали влияние различные инциденты и поломки самолетов. Негативные эмоции на трагические сообщения испытывают 47% французов, 35% португальцев и столько же немцев.

Кроме того, 20% опрошенных британцев беспокоятся из-за процесса заказа авиабилетов, а 16% признались, что их страх увеличивается по мере взросления. При этом 70% британцев не собираются отказываться от авиапутешествий из-за боязни полетов. В качестве средств, помогающих избавиться от страха, они назвали прослушивание музыки или чтение книг.