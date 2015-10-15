Марсоход Curiosity прислал на Землю новое селфи (фото)
15:48, 15 октября 2015Наука и IT
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NASA опубликовало новое селфи марсохода Curiosity. Изображение было составлено из десятков снимков, сделанных космическим аппаратом после завершения бурения в песчаном кратере Гейла.
Curiosity сделал селфи по окончанию 1126 марсианской суток своего пребывания на поверхности Красной планеты. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте NASA, передает ZN.UA.
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Снимки для селфи были сделаны 6 октября 2015 года рукой-манипулятором марсохода с помощью научного инструмента MAHLI (Mars Hand Lens Imager). На картинке диаметр колеса ровера равен 50 сантиметрам, а диаметр сделанного марсоходом отверстия (он виден в нижнем левом углу селфи) равен 1,6 сантиметра.
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