Марсоход Curiosity прислал на Землю новое селфи (фото)

Curiosity сделал селфи по окончанию 1126 марсианской суток своего пребывания на поверхности Красной планеты. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте NASA, передает ZN.UA.

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Снимки для селфи были сделаны 6 октября 2015 года рукой-манипулятором марсохода с помощью научного инструмента MAHLI (Mars Hand Lens Imager). На картинке диаметр колеса ровера равен 50 сантиметрам, а диаметр сделанного марсоходом отверстия (он виден в нижнем левом углу селфи) равен 1,6 сантиметра.