Boeing представила "самый легкий в мире металл", который на 99,9% состоит из воздуха (видео)

Для демонстрации того, насколько легким является материал, ученые поместили его на цветок одуванчика, который никак не деформировался от воздействия металла.

Сообщение об этом было опубликовано изданием Huffington Post, передает ZN.ua.

По словам экспертов, на создание этого материала их вдохновили кости человека, которые остаются очень прочными, не смотря на пустоту внутри. Жесткая внешняя структура кости поддерживается внутренней открытой ячеистой структурой, которая позволяет кости сохранять свою форму, оставаясь пустой изнутри.

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Это свойство костей было передано искусственному материалу, который участвовал в построении 3D "микро-решетки", сформированной из пористых трубок. Стенка каждой трубки в 1000 раз тоньше людского волоса, что позволяет материалу сохранить легкость вместе с металлической прочностью.

Изобретение материала позволит изменить процесс строения самолетов, сделав их значительно более легкими. Кроме того, исследователи предложат NASA использовать новый материал для построения космических кораблей для исследований глубокого космоса.

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