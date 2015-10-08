NASA показало фото дюн на Марсе

На фотографии можно увидеть следы эрозии и песчаные дюны на растрескавшейся поверхности, передает сайт NASA.

Стоит отметить, что фотографию сделали еще 30 июля камерой HiRISE.

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