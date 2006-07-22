За год в мире продадут миллиард мобилок

Компании-производители сотовых телефонов установили новый рекорд продаж и поставок по итогам 2 квартала 2006 года. За этот период компаниям-производителям мобилок удалось реализовать более 237,8 миллиона телефонов, что на 22,5 процента больше, чем за аналогичный период 2005 года.

Всего же за первую половину 2006 года различными компаниями было реализовано более 470 миллионов мобильников - это сравнимо с показателями за 2003 год, когда за все четыре квартала было продано всего 469,8 миллиона аппаратов, сообщает сайт TG Daily.

В случае если темп продаж мобильных телефонов не замедлится, к концу года может быть преодолена планка в 1 миллиард реализованных мобильников. Такой прогноз сделали специалисты аналитической компании IDC. Стоит отметить, что наиболее активный рост продаж отмечается в сегменте бюджетных мобильников начального уровня на рынках развивающихся стран.

По итогам второго квартала 2006 года Nokia упрочила свое лидерство на рынке сотовых телефонов - доля этой компании составляет 33 процента рынка с 78,4 миллиона проданных телефонов. За финской компанией следуют Motorola (21,8 процента, 51,9 миллиона), Samsung (11,1 процента, 26,3 миллиона) и Sony Ericsson (6,6% с 15,7 миллиона проданных телефонов).

Лента.ру