Facebook установил рекорд посещаемости: в течение дня сайтом воспользовались миллиард людей

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее основатель Марк Цукерберг.

"Мы прошли важный рубеж. Впервые миллиард людей воспользовались Facebook в один и тот же день. В понедельник каждый седьмой человек на Земле использовала Facebook, чтобы связаться со своими друзьями и семьей", - отметил Цукерберг.

"Когда мы говорим о наших финансах, мы используем средние значения, но это другое. Мы впервые достигли этого рубежа, и это только начало объединения всего мира. Это важное достижение для нашей компании, и это лишь начало пути по сближению людей по всему миру", - отметил он.

We just passed an important milestone. For the first time ever, one billion people used Facebook in a single day.On... Posted by Mark Zuckerberg on Thursday, August 27, 2015

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