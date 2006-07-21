Panasonic представил 4 фотокамеры серии Lumix (фото)

Компания Panasonic анонсировала выпуск 4 новых фотокамер серии Lumix. В ближайшее время на прилавках появятся компактные цифровые "мыльницы" DMC-LX2, DMC-FX50, DMC-FX3 и DMC-FX07, сообщает сайт DP Review.

Цифровой фотоаппарат DMC-LX2, оснащенный 10,2-мегапиксельным сенсором, оснащен 2,8-дюймовым широкоформатным дисплеем. При этом, разработчики утверждают, что увеличение разрешения сенсора (в сравнении с предшественником LX1) не приведет к большему количеству искажений на фото - этому будет препятствовать процессор обработки изображений Venus III. Уровень светочувствительности новинки достигает ISO 3200. Камера LX2 оснащена системой оптической стабилизации изображения, и автоматической настройки светочувствительности.

Камеры DMC-FX50 и FX07 позиционируются как усовершенствованные версии фотоаппарата FX01. Обе камеры оборудованы 7,2-мегапиксельным сенсором, системой оптической стабилизации изображения и Venus III. Как и у камеры DMC-LX2, уровень светочувствительности DMC-FX50 и FX07 составляет ISO 3200. Основным различием между этими двумя камерами является размер дисплея - диагональ ЖКД FX50 больше, чем у FX07 на 1,27 сантиметра и составляет 3 дюйма.

Фотокамера DMC-FX3 отличается от меньшим разрешением сенсора - 6 мегапикселей и уровнем светочувствительности - ISO 1600. Стоимость новинок составит от 280 (FX3) до 500 долларов - такой будет цена LX2.

Лента.ру