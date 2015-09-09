Apple Watch даст возможность будущей матери мониторить сердцебиение ребенка (фото)

Apple Watch даст возможность беременным женщинам мониторить сердцебиение еще неродившегося ребенка.

Об этом заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, передает Лента.ру.

"Мамы смогут мониторить сердцебиение еще неродившегося малыша. Очень реалистично - звук сердцебиения ребенка, который фиксируется через запястье его будущей мамы с помощью Apple Watch", - сообщают корреспонденты.

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Как сообщал УНИАН, в Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium началась презентация новых iPhone и, возможно, iPad, а также iOS 9 и WatchOS 2.

Джефф Уильямс, вице-президент по операциям Apple начал рассказывать о приложениях, которые есть под Apple Watch. В частности, на примере приложения Airstrip показано переключение между режимами просмотра данных в реальном времени и в исторической перспективе на часах. Также Facebook Messenger'ом можно будет пользоваться с часов. Кроме этого, представлены новые ремешки Apple Watch от от модного дома Hermes.