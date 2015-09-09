Apple Watch даст возможность будущей матери мониторить сердцебиение ребенка (фото)
Будущие матери смогут слушать сердцебиение малыша.
Apple Watch даст возможность беременным женщинам мониторить сердцебиение еще неродившегося ребенка.
Об этом заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, передает Лента.ру.
"Мамы смогут мониторить сердцебиение еще неродившегося малыша. Очень реалистично - звук сердцебиения ребенка, который фиксируется через запястье его будущей мамы с помощью Apple Watch", - сообщают корреспонденты.
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Как сообщал УНИАН, в Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium началась презентация новых iPhone и, возможно, iPad, а также iOS 9 и WatchOS 2.
Джефф Уильямс, вице-президент по операциям Apple начал рассказывать о приложениях, которые есть под Apple Watch. В частности, на примере приложения Airstrip показано переключение между режимами просмотра данных в реальном времени и в исторической перспективе на часах. Также Facebook Messenger'ом можно будет пользоваться с часов. Кроме этого, представлены новые ремешки Apple Watch от от модного дома Hermes.