Британские ученые изобрели тест на определение скорости старения

Тест основан на наблюдении за сотней различных генов в ткани мышц и мозга. Сравнив данные об их состоянии у здоровых шестидесятилетних и у молодых людей, ученые получили представление о том, как выглядит идеальная модель старения, сообщает Русская служба ВВС.

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Тест, помимо прочего, позволяет выявить разницу между фактическим возрастом человека и биологическим возрастом его тела в соответствии с этой моделью.

В некоторых случаях разница между этими двумя показателями составляла до 15 лет.

Также тест помогает определить предрасположенность человека к генетическим заболеваниям, отмечают его разработчики.