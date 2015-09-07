Британские ученые изобрели тест на определение скорости старения
12:31, 07 сентября 2015Наука и IT
504 0
Британские ученые разработали алгоритм тестирования, позволяющий определить, с какой скоростью стареет человек.
Тест помогает определить биологический возраст человека / vegetarian-way.com
Тест основан на наблюдении за сотней различных генов в ткани мышц и мозга. Сравнив данные об их состоянии у здоровых шестидесятилетних и у молодых людей, ученые получили представление о том, как выглядит идеальная модель старения, сообщает Русская служба ВВС.
Читайте такжеОмега-3 не защищает мозг от старения - исследование
Тест, помимо прочего, позволяет выявить разницу между фактическим возрастом человека и биологическим возрастом его тела в соответствии с этой моделью.
В некоторых случаях разница между этими двумя показателями составляла до 15 лет.
Также тест помогает определить предрасположенность человека к генетическим заболеваниям, отмечают его разработчики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter