Ученые обнаружили наиболее близкую к нам кольцевую галактику

06:56, 18 августа 2015
Наука и IT
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Астрофизики обнаружили кольцевую галактику, предположительно возникшую после столкновения с другой галактикой.

Фото: Ivan Bojicic, Quentin Parker/ the scientific team

Статья об открытии опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передают РИА Новости.

Галактика получила имя Колесо Кэтрин (Kathryn’s Wheel) и находится от нас на расстоянии приблизительно в 30 миллионов световых лет, что примерно в семь раз ближе, чем что-либо подобное из открытого ранее.

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Ученые предполагают, что Колесо Кэтрин образовалась при практически лобовом столкновении с другой галактикой. Галактика была найдена во время исследований Южной части Млечного Пути с помощью UK Schmidt Telescope в Австралии.

Фото: Ivan Bojicic, Quentin Parker/ the scientific team

Ранее УНИАН сообщал, что астрофизики обнаружили восемь, предположительно карликовых, галактик, являющихся спутниками нашего Млечного Пути.

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