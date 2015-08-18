Ученые обнаружили наиболее близкую к нам кольцевую галактику

Статья об открытии опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передают РИА Новости.

Галактика получила имя Колесо Кэтрин (Kathryn’s Wheel) и находится от нас на расстоянии приблизительно в 30 миллионов световых лет, что примерно в семь раз ближе, чем что-либо подобное из открытого ранее.

Читайте такжеВо Вселенной нашли гигантскую структуру из галактик, противоречащую теоретическим моделям

Ученые предполагают, что Колесо Кэтрин образовалась при практически лобовом столкновении с другой галактикой. Галактика была найдена во время исследований Южной части Млечного Пути с помощью UK Schmidt Telescope в Австралии.

Ранее УНИАН сообщал, что астрофизики обнаружили восемь, предположительно карликовых, галактик, являющихся спутниками нашего Млечного Пути.

Читайте такжеУченые обнаружили самую яркую галактику во Вселенной