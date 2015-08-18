Учеными обнаружены новые галактики — спутники Млечного Пути

Статья об открытии опубликована на Fermilab, передает РИА Новости.

Слабые космические объекты были обнаружены в процессе исследования темной энергии в рамках проекта Dark Energy Survey, нацеленного на изучение темной энергии и темной материи.

Ближайший из открытых объектов находится на расстоянии около 80 тысяч световых лет, самые далекие – на расстоянии примерно в 700 тысяч световых лет. Эти объекты в среднем в миллиард раз слабее, чем Млечный Путь и в миллион раз менее массивны. Самая маленькая из карликовых галактик имеет около 500 звезд.

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Спутниковые галактики – это относительно небольшие космические объекты, вращающиеся вокруг больших галактик, подобных нашему Млечному Пути. В карликовых галактиках содержится меньше 1000 звезд, в отличии от галактик среднего размера, в которых могут быть миллиарды светил. По мнению ученых, небольшие галактики особенно богаты темной материей, составляющей около 25% всего вещества Вселенной.

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Как сообщал УНИАН, американские астрономы из Колумбийского университета считают, что в центральной части Млечного Пути находится область площадью 12 на 12 парсек, которая заполнена мертвыми и умирающими звездами.