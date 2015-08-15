СМИ узнали о разработке инженерами Apple беспилотного автомобиля

Об этом сообщила британская The Guardian со ссылкой на переписку инженеров корпорации, передает Lenta.ru.

По данным газеты, в качестве тестовой площадки Apple заинтересовалась базой GoMentum Station — бывшим объектом Военно-морских сил США в Калифорнии. Пентагон, которому принадлежит участок площадью около 850 гектаров, позиционирует свою собственность как «крупнейший безопасный испытательный полигон в мире», пригодный для тестирования беспилотных автомобилей.

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«Ходили слухи, что Apple работает над созданием беспилотного электромобиля в рамках проекта Titan, однако лишь сейчас его существование документально подтвердилось», — указывает The Guardian.

В поддержку своей версии об активной деятельности компании в этом направлении издание также добавляет, что глава Apple Тим Кук в последние месяцы провел серию встреч с руководителями компаний-автопроизводителей, а сама Apple нанимает на работу экспертов в автомобильной отрасли, в том числе из Tesla Motors и Mercedes-Benz.