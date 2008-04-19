Американцы разработали для армии помехоустойчивый GPS приемник

Американское подразделение компании BAE Systems разработало уникальный GPS приемник, способный устойчиво работать в условиях интенсивного применения средств радиоэлектронного подавления, сообщает Defense-aerospace.

Разработка нового оборудования была начата в связи с возросшей угрозой выведения из строя различных видов вооружения и военной техники, применение которых связано со спутниковой навигацией, в результате активной постановки помех на поле боя.

В отличие от предшествовавших моделей GPS приемник компании BAE Systems способен получать достоверные сигналы из космоса даже в условиях комплексной постановки помех противником. В ходе проведенных испытаний он полностью подтвердил свою надежность в сложной радиоэлектронной обстановке.

Помехоустойчивый приемник может применяться как самостоятельное устройство либо в качестве дополнения к существующему оборудованию спутниковой навигации на различных платформах и боевых системах воздушного, наземного и морского базирования.

Лента.ру