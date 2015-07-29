Летающий борд от Lexus официально представят 5 августа (видео)

Теперь же компания заявила о том, что официально представит свою разработку публике 5 августа. Информация об этом появилась в издании The Verge.

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В основе работы ховерборда лежит магнитная левитация с жидкими полупроводниками азота, которые охлаждают магнит и создают специальное трение при движении, создание которого раньше считалось невозможным, передает ZN.UA.

Ховерборд стал воплощением летающей доски Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее 2".