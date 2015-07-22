Ученые нашли древние фрагменты Корана, автор мог быть современником пророка Мухаммеда

Как передает ВВС, эти фрагменты были частью коллекции, привезенной в Британию из Ирака в 20-х годах прошлого века, однако не были признаны древними.

По радиоуглеродному анализу, тексты из Корана написаны на давнем арабском языке на овечьих шкурах в период с 568 до 645 лет, пишет Радио Свобода.

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По традиции мусульманского священного Писания, пророк Мухаммед получал откровения, которые в конечном итоге образуют Коран между 610 и 632 годами.

«Человек, написавший это, вполне вероятно, мог быть знаком с Мухаммедом», – сказал профессор христианства и ислама Дэвид Томас.

Однако исследователи не могут определенно констатировать, что именно этот манускрипт является древнейшим.

Коран является главной священной книгой для мусульман, в которой записаны проповеди пророка Мухаммеда, которые он произносил преимущественно в Мекке и Медине между 610 и 632 годами.