IBM разорвала сотрудничество с крупнейшей ІТ-компанией России
Американская IBM разорвала отношения с одной из крупнейших российских IT-компаний "Ланит", с которой сотрудничала более 20 лет.
С прошлой недели "Ланит" лишен возможности закупать и поставлять оборудование и программное обеспечение (ПО) IBM, передает "КоммерсантЪ".
Как сообщил президент "Ланит" Георгий Генс, американская корпорация в одностороннем порядке расторгла партнерские соглашения.
Согласно условиям договора, IBM имела право расторгнуть его с уведомлением за три месяца, чем и воспользовалась. 16 апреля вице-президент IBM Чад Риз направил исполнительному директору ЗАО "Ланит" Владимиру Грибову письмо, в котором говорится об окончании действия соглашений между "Ланит" и IBM через три месяца.
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Поэтому с 16 июля "Ланит" лишился статусов "системный интегратор" и "поставщик решений" IBM, также прекратили действие основное партнерское соглашение IBM PartnerWorld и авторизация "Ланит" в качестве партнера по предоставлению гарантийных услуг IBM. Причины расторжения соглашений в письме не указаны.
В свою очередь представитель IBM Ольга Проскурякова подчеркнула, что отзыв партнерского статуса "Ланит" не помешает исполнению действующих контрактов на оказание услуг техподдержки.
По словам Генса, в течение последних трех месяцев IBM игнорировала просьбы "Ланит" объяснить свои действия и только вчера на встрече с представителем корпорации в Праге ему заявили, что разрыв вызван сокращением партнерской сети.
Стоит отметить, что "Ланит" сотрудничал с IBM с 1994 года.