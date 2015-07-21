IBM разорвала сотрудничество с крупнейшей ІТ-компанией России

С прошлой недели "Ланит" лишен возможности закупать и поставлять оборудование и программное обеспечение (ПО) IBM, передает "КоммерсантЪ".

Как сообщил президент "Ланит" Георгий Генс, американская корпорация в одностороннем порядке расторгла партнерские соглашения.

Согласно условиям договора, IBM имела право расторгнуть его с уведомлением за три месяца, чем и воспользовалась. 16 апреля вице-президент IBM Чад Риз направил исполнительному директору ЗАО "Ланит" Владимиру Грибову письмо, в котором говорится об окончании действия соглашений между "Ланит" и IBM через три месяца.

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Поэтому с 16 июля "Ланит" лишился статусов "системный интегратор" и "поставщик решений" IBM, также прекратили действие основное партнерское соглашение IBM PartnerWorld и авторизация "Ланит" в качестве партнера по предоставлению гарантийных услуг IBM. Причины расторжения соглашений в письме не указаны.

В свою очередь представитель IBM Ольга Проскурякова подчеркнула, что отзыв партнерского статуса "Ланит" не помешает исполнению действующих контрактов на оказание услуг техподдержки.

По словам Генса, в течение последних трех месяцев IBM игнорировала просьбы "Ланит" объяснить свои действия и только вчера на встрече с представителем корпорации в Праге ему заявили, что разрыв вызван сокращением партнерской сети.

Стоит отметить, что "Ланит" сотрудничал с IBM с 1994 года.