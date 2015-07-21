Во Франции впервые зафиксирована долгосрочная ремиссия у рожденного с ВИЧ ребенка

Это первый случай долгосрочной ремиссии у зараженного с рождения ребенка, сообщает Reuters со ссылкой на представленный в канадском Ванкувере доклад собрания Международного общества СПИДа.

Девушка принадлежит к небольшой группе тех, кто достиг ремиссии после ранней антиретровирусной терапии. Ее случай считается самым длинным среди зафиксированных у детей. В 2013 году сообщалось о ребенке из Миссиссиппи, который после терапии провел 27 месяцев без лечения, пока инфекция не вернулась.

Читайте такжеВИЧ стал менее заразным - исследованияДоктор Асьер Саэз-Сирион из Института Пастера в Париже подчеркнул, что девочка не принадлежит к так называемым "элитным контролерам" (немногочисленной группе инфицированных людей, которые от природы способны контролировать вирус, не допуская его размножения), поэтому ремиссию стоит записать именно на счет успешной антиретровирусной терапии.