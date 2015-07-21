Во Франции впервые зафиксирована долгосрочная ремиссия у рожденного с ВИЧ ребенка

09:04, 21 июля 2015
Наука и IT
1567 0

У рожденной с ВИЧ французской девушки-подростка, которая проходила лечение в 6 лет, отсутствуют признаки инфекции в течение 12 лет.

Зафіксовано випадок успішної ремісії / Фото: УНІАН

Это первый случай долгосрочной ремиссии у зараженного с рождения ребенка, сообщает Reuters со ссылкой на представленный в канадском Ванкувере доклад собрания Международного общества СПИДа.

Девушка принадлежит к небольшой группе тех, кто достиг ремиссии после ранней антиретровирусной терапии. Ее случай считается самым длинным среди зафиксированных у детей. В 2013 году сообщалось о ребенке из Миссиссиппи, который после терапии провел 27 месяцев без лечения, пока инфекция не вернулась.

Читайте такжеВИЧ стал менее заразным - исследованияДоктор Асьер Саэз-Сирион из Института Пастера в Париже подчеркнул, что девочка не принадлежит к так называемым "элитным контролерам" (немногочисленной группе инфицированных людей, которые от природы способны контролировать вирус, не допуская его размножения), поэтому ремиссию стоит записать именно на счет успешной антиретровирусной терапии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter