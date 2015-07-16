Ученые смогли определить наличие депрессии с помощью смартфона

Результаты были опубликованы в журнале Journal of Medical Internet Research, передает "Новое время", ссылаясь на Daily Mail.

В исследовании приняли участие 28 добровольцев в возрасте от 19 до 58 лет. Ученые установили, что чем дольше человек использует гаджет, тем хуже его эмоциональное состояние.

Эксперимент показал, что депрессивные индивидуумы используют свой смартфон около 68 минут в день, в то время, как те, кто не страдает от подобных психологических состояний, используют его в общей сложности не более 17 минут в день.

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«Как оказалось, мы можем диагностировать депрессивные симптомы у человека, даже не задав ему ни одного вопроса. Теперь у нас есть объективный критерий поведения, связанный с депрессией. Люди, страдающие от депрессии, как правило, никуда не ходят. У них не только снижена мотивация, но и также просто нет сил и энергии на это», - говорит автор исследования, профессор Дэвид Мор.