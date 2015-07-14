ВКонтакте открыл доступ к сообществу атеистов, заблокированному по решению чеченского суда

С чем связано решение о снятии блокировки, пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин пока сообщить отказался, пишет Медуза.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что его ведомство, блокируя сообщество «Бога нет», выполняло решение суда в Грозном, вступившее в силу в середине июня.

При этом в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора сообщество «Бога нет» (https://vk.com/boga_net_666) не значится.

Читайте такжеПатриарх РПЦ завел страницу в соцсети. Затроллили (фото)В середине мая Ленинский районный суд Грозного удовлетворил требование прокуратуры об ограничении доступа к сообществу «Бога нет». Какая именно информация послужила причиной блокировки сообщества, в решении суда не уточнялось. В обращении прокуратуры в суд, в свою очередь, говорилось, что в сообществе обнаружены «материалы, преследующие цель оскорбить религиозные чувства православных и распространение которых может быть предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды».

На момент блокировки в группе было около 26 тысяч человек. В ней публиковались демотиваторы про патриарха Кирилла, православных активистов, а также на другие околорелигиозные темы.