Ученые впервые открыли каменное кольцо вокруг звезды

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Science News.

Звезда DG Tauri находится на расстоянии 450 световых лет от Земли в созвездии Тельца. Ученым удалось обнаружить на удалении от звезды, примерно равном расстоянию от Земли до Юпитера, кольцо, состоящее из каменистой материи. Возраст звезды оценивается астрономами в сто тысяч лет.

Размеры камней в кольце, согласно данным ученых, не превышают сантиметра. Согласно современным представлениям о формировании планет, через несколько миллионов лет они могут сформировать крупное небесное тело.

Читайте такжеNASA показало видео 11-летней экспедиции марсохода

Кольцо из камней вокруг DG Tauri астрофизики обнаружили при помощи радиоинтерферометра e-MERLIN. Он представляет собой массив из семи телескопов, расположенных на территории центральной Великобритании на расстоянии около 217 километров друг от друга. Структуру кольца ученые обнаружили на длине волны 4,6 сантиметра благодаря излучению, отвечающему каменистым породам.

По словам ученых, им впервые удалось наблюдать промежуточные между пылью и крупными планетами структуры около далеких звезд.

Читайте такжеАстрономы подтвердили существование звезды с тремя суперземлями

Ранее УНИАН сообщал, что команда европейских учёных обнаружила ряд необычных шаровых звёздных скоплений, массы которых значительно превышали теоретически предсказанные. Эти объекты расположены в гигантской эллиптической галактике Центавр А в 12 миллионах световых лет от Земли.