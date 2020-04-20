Alibaba Group инвестирует $28 миллиардов в облачную инфраструктуру

Компания потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.

Компания Alibaba Group в течение 3 лет инвестирует 200 миллиардов юаней (28 миллиардов долларов) в облачную инфраструктуру на фоне бума программного бизнес-обеспечения в Китае.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление компании.

В пресс-релизе Alibaba Group говорится, что компания потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.

Президент Alibaba Cloud Intelligence Джефф Чжан заявил, что пандемия коронавирус "создает дополнительное давление для экономики в различных секторах". По его словам, компания надеется, что инвестиции помогут бизнесу "ускорить процесс восстановления".

"Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы. Доход за 4 квартал 2019 года вырос на 62% до 10,7 миллиарда юаней, впервые превысил 10 миллиардов юаней за один квартал", - пишет Reuters.

По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале прошлого года Alibaba Cloud Intelligence контролировал 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent и Baidu Cloud Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.