Google разрабатывает свою банковскую карту – СМИ

Таким образом компания намерена конкурировать с Apple и ее кредитной картой Apple Card.

Компания Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay.

Об этом сообщает издание TechCrunch, передает «Экономическая правда».

По их данным, карточка будет выпущена совместно с банками Citi и Stanford Federal Credit Union. Физическая и виртуальная карты будут иметь свои реквизиты.

Пользователи в случае утери физической карты смогут заблокировать ее и пользоваться виртуальной, аналогично они смогут сгенерировать новый номер виртуальной карты, если старый попал к мошенникам.

В Google отметили, что "изучают возможности сотрудничества с банками США", в том числе со своими "главными партнерами - Citi и Stanford Federal Credit Union".

По данным источника издания, компания намерена конкурировать с Apple и ее кредитной картой Apple Card.

Как сообщал УНИАН, Apple и Google будут работать вместе над технологией, которая поможет остановить пандемию коронавируса.