Новости в фотографиях. УНИАН завел страницу в Instagram
18:04, 01 апреля 2020Наука и IT
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Минимум текста, максимум фото – это то, о чем мечтали многие наши читатели.
УНИАН запустил страницу в Instagram
Теперь редакция сайта будет радовать вас не только оперативными и важными новостями, но и качественным, а главное – информативным фотоконтентом.
Для того, чтобы подписаться на нашу страницу в Instagram, переходите по ссылке https://www.instagram.com/unian.agency/ или можете нас найти в просторах соцсети, прописав в строке поиска unian, УНИАН либо УНІАН.
Кроме этого, новости нашего агентства можно найти в: Facebook, Twitter, Telegram и Viber.
Минимум текста, максимум фото – это то, о чем мечтали многие наши читатели. Теперь это стало возможным!
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