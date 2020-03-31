Viber запустил бесплатный чат-бот о коронавирусе

Сейчас автоматический онлайн-ответчик доступен на трех языках: английском, русском и арабском.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и интернет-платформа для общения Viber запустили бесплатный чат-бот WHO Viber chatbot для предоставления достоверной информации о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

В частности, пользователи чат-бота смогут получать уведомления с последними новостями о пандемии от ВОЗ, а также улучшить свои знания о коронавирусе путем участия в специальных викторинах.

Уже сейчас чат-бот доступен на английском, русском и арабском языках.

ВОЗ и Viber планируют расширить количество доступных языков до двадцати.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины создало официальное сообщество в мессенджере Viber с информацией о новом коронавирусе.

Также Viber из-за коронавируса увеличил максимальное количество участников группового аудиозвонка в 2 раза – до 10 людей одновременно.

Справка УНИАН. Viber - приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые звонки через интернет. Владелец мессенджера — международная компания Viber Media с главным офисом в Люксембурге.

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