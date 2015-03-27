Китайцы напечатали автомобиль на 3D-принтере
21:05, 27 марта 2015Наука и IT
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В Китае научились печатать автомобили на 3D-принтере из дешевого композитного материала, который прочен как металл, но гораздо легче.
Вся машина, за исключением двигателя, весит всего 500 кг.
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Ездит печатное авто на электроэнергии. Развивает скорость до 40 км/час. Стоимость производства такой машины - около 8 тысяч долларов, что вчетверо дешевле за подобные проекты, разработанные в США.
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