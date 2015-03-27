Китайцы напечатали автомобиль на 3D-принтере

Вся машина, за исключением двигателя, весит всего 500 кг.

Читайте такжеАстронавты МКС напечатали гаечный ключ с помощью 3D-принтера

Ездит печатное авто на электроэнергии. Развивает скорость до 40 км/час. Стоимость производства такой машины - около 8 тысяч долларов, что вчетверо дешевле за подобные проекты, разработанные в США.