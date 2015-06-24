Северное сияние над Землей зафиксировали из космоса (фоторепортаж)

20:13, 24 июня 2015
Наука и IT
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В ночь с 22 на 23 июня в разных уголках Земли можно было наблюдать северное сияние.

Северное сияние / Facebook/Chris Cook Photography

Это редкое атмосферное явление, которое можно наблюдать, когда солнечная радиация проходит через земную атмосферу, передает ZN.UA.

Фотографы из Канады, Австралии, России, США, различных стран Европы в соцсетях выложили свои снимки уникального явления.

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Астронавт Скотт Келли показал северное сияние над нашей планетой с международной космической станции.

© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography

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