Северное сияние над Землей зафиксировали из космоса (фоторепортаж)
20:13, 24 июня 2015Наука и IT
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В ночь с 22 на 23 июня в разных уголках Земли можно было наблюдать северное сияние.
Северное сияние / Facebook/Chris Cook Photography
Это редкое атмосферное явление, которое можно наблюдать, когда солнечная радиация проходит через земную атмосферу, передает ZN.UA.
Фотографы из Канады, Австралии, России, США, различных стран Европы в соцсетях выложили свои снимки уникального явления.
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Астронавт Скотт Келли показал северное сияние над нашей планетой с международной космической станции.
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