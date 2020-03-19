Google не будет обновлять свой браузер Chrome из-за коронавируса

Исключение касается только обновлений безопасности.

Глобальная технологическая компания Google не будет предоставлять пользователям обновления браузера Chrome из-за смены графика работы сотрудников в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Twitter-канале.

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"В связи с изменениями в графиках работы сотрудников мы приостанавливаем обновления браузера Chrome для мобильных и ПК-пользователей", - сказано в сообщении.

Как исключение, компания продолжит обеспечивать пользователей критическими обновлениями безопасности.

Как сообщал УНИАН, глобальные технологические компании Facebook, Google, Lindedln, Microsoft, Twitter, Reddit и YouTube вместе будут бороться с мошенничеством и дезинформацией в интернете в условиях эпидемии коронавируса.