Google не будет обновлять свой браузер Chrome из-за коронавируса
Глобальная технологическая компания Google не будет предоставлять пользователям обновления браузера Chrome из-за смены графика работы сотрудников в связи с пандемией COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Twitter-канале.
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"В связи с изменениями в графиках работы сотрудников мы приостанавливаем обновления браузера Chrome для мобильных и ПК-пользователей", - сказано в сообщении.
Как исключение, компания продолжит обеспечивать пользователей критическими обновлениями безопасности.
Как сообщал УНИАН, глобальные технологические компании Facebook, Google, Lindedln, Microsoft, Twitter, Reddit и YouTube вместе будут бороться с мошенничеством и дезинформацией в интернете в условиях эпидемии коронавируса.